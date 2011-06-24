Верстка + программирование сайта

Необходимо сверстать и запрограммировать сайт (интернет-магазин без корзины, т.е. просто каталог товаров).

Какая будет использоваться cms - обсуждается. Все подробности изложены в ТЗ (в приложении), внимательно прочитайте ТЗ и "взвесьте" свои силы - готовы ли вы реализовать все пункты? Если вдруг есть проблемы с версткой - ее можно заказать отдельно (это не проблема), в данном задании интересует больше именно вопрос грамотного программирования.

Остальные вопросы можно обсудить по ЛС.