Внести исправления

Уважаемые господа! Хочу на действующий сайт http://www.verdit.ru/ натянуть новый шаблон от YOOtheme, доработать шапку и расставить меню и модули как были в старом шаблоне, сайт дожен получиться резиновым и хороши читаемым во всех браузерах. Жду ваши предложения ...