ZSania

Александр ZSania

 
36 летУкраина/Львов
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript

Опыт работы с CodeIgniter, Smarty, JQuery

Блочная верстка.

Своя система управления сайтом.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryCodeIgniter
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Отзывы заказчиков
naminger
39 летНидерланды
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
"Натянуть" сверстанный дизайн для Codeigniter
Александр на отлично справился с поставленной задачей в четко установленные сроки, за что ему огромное спасибо. Надеюсь и дальше продолжим сотрудничество по проекту!!
Приятный в общении человек. Своевременная оплата работы. Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
zsr
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Доработка самописного сайта. PHP
Александр выполнил работу на отлично. Никаких лишних вопросов. Все делалось быстро и четко. Настоящий профессионал, быстро разобрался в чужом коде. Очень доволен. Надеюсь, будем сотрудничать еще.
Было поставлено четкое ТЗ. Оплата в полном размере. Сотрудничеством остался доволен!
Ответный отзыв
ArtemedoN
Артём 
38 летИзраиль
18 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Скрипт каталога статей
Работа выполнена в точности моим ожиданиям по срокам, качеству и на профессиональном уровне. Планирую продолжать сотрудничать с Александром, чего и другим советую. 10 из 10ти.
Приятно сотрудничать с Артёмом. Было поставлено четкое ТЗ и произведена своевременная оплата.
Ответный отзыв
smarteg
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Всплывающая карта метро html (возможно JS)
Работа по созданию карты на Javascript выполнена успешно и в срок.
Сотрудничеством доволен. Своевременная оплата
Ответный отзыв
Defin
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Срочный небольшой Java-скрипт
Без лишних вопросов сделал то что нужно за 5 минут.
Сотрудничеством доволен. Своевременная оплата
Ответный отзыв
Веб-программирование
32 отзыва(-1)
от $30
от 1 дня
#181
HTML-верстка
13 отзывов
от $30
от 1 дня
#382