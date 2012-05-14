PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript
Опыт работы с CodeIgniter, Smarty, JQuery
Блочная верстка.
Своя система управления сайтом.
Портфолио
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- Выкуп автомобилей310 просмотров
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- Notebooki.su408 просмотров
- Логосклад.ру — логотипы в векторе580 просмотров
- FishEye - интернет магазин товаров для аквариума372 просмотра
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- Программирование для сайта digitalpapa.com.ua333 просмотра
- Регистрация доменов337 просмотров
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
12 лет назад
Александр на отлично справился с поставленной задачей в четко установленные сроки, за что ему огромное спасибо. Надеюсь и дальше продолжим сотрудничество по проекту!!
Ответный отзыв
Приятный в общении человек. Своевременная оплата работы. Сотрудничеством доволен!
$100
10 баллов
12 лет назад
Александр выполнил работу на отлично. Никаких лишних вопросов. Все делалось быстро и четко. Настоящий профессионал, быстро разобрался в чужом коде. Очень доволен. Надеюсь, будем сотрудничать еще.
Ответный отзыв
Было поставлено четкое ТЗ. Оплата в полном размере. Сотрудничеством остался доволен!
$50
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена в точности моим ожиданиям по срокам, качеству и на профессиональном уровне. Планирую продолжать сотрудничать с Александром, чего и другим советую. 10 из 10ти.
Ответный отзыв
Приятно сотрудничать с Артёмом. Было поставлено четкое ТЗ и произведена своевременная оплата.
$20
10 баллов
12 лет назад
Работа по созданию карты на Javascript выполнена успешно и в срок.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Своевременная оплата
$5
10 баллов
12 лет назад
Без лишних вопросов сделал то что нужно за 5 минут.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Своевременная оплата
Веб-программирование
32 отзыва(-1)
от $30
от 1 дня
#181
HTML-верстка
13 отзывов
от $30
от 1 дня
#382