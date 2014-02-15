Defin

Максим Defin

 
39 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Обычно работаю с оплатой за результат. Еще никого не кидал - смотрите отзывы. Возможна предоплата, но при условии, что Вы давно здесь и имеете отзывы.

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  • Разработка iOS & Android приложения

    Необходима разработка приложения под iOS и Android. [b]Общие требования[/b] 1.    Приложениедля Android и iOS. 2.    Используемый функционал: PUSH-уведомления 3.    Назначение: получение уведомлений в приложение от системы 4.    Аналоги: любой мессенджер (WhatsApp, Viber и т.п.), с тем отличием, что сообщение приходят только в одну сторону ...

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Java скрипт - калькулятор доменов

    Необходимо написание скрипта, который будет без перезагрузки отправлять данные PHP скрипту, получать ответ и уже работать с ответом (выводить те или иные параметры в зависимости от того, что выберет пользователь). Подробнее см. в ТЗ. От вас ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скрипт вывода информации без перезагрузки страницы

    На странице есть форма ввода одного параметра и кнопка. Нажимаем на кнопку, скрипт без перезагрузки отправляет данные на PHP скрипт, ждет ответа, он приходит в JSON и скрипт его красиво выводит. Как нужно выводить - ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Комплекты FLASH баннеров

    Необходимо создать 2 комплекта flash баннеров популярных размеров (240x400, 468х60, 240х130, 728х90 и растяжку 100% x 80). В баннеры нужно зашить параметр, в который при вызове передается ссылка, по которой должен произойти переход при клике Сюжеты ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Аудит PHP скрипта + исправления (если понадобятся)

    Задача: постоянно в многопоточном режиме скачивать содержимое множества сайтов (с определенной периодичностью, т.е. процесс идет постоянно) и обрабатывать результаты (парсинг). Одновременно должно скачиваться и парситься N сайтов (допустим, 50). Сделать это нужно на PHP. На просторах ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исправить ошибку в DLE 9.5.

    Стоит DLE 9.5 Не работает функция "Доверительных разделов" при назначении прав группе редактирования новостей. Создаю группу, ставлю ей доверительный раздел. Разрешаю редактировать новости в доверительном разделе. В итоге пользователю из этой группы разрешено редактировать вообще всё. А ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо создать 3 сайта из 15 страниц

    Необходимо создать 3 сайта. Есть готовый сверстанный дизайн главной + внутренней страниц для каждого экземпляра. Нужно: 1. Посадить на CMS какую-нибудь простенькую либо сделать на PHP файлах с инклюдами меню, низа и верха. Никаких новостей, регистраций\авторизаций, добавления ...

    PHP
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Многопоточный демон-парсер на PHP

    Есть база данных. В ней хранятся все данные (сайты), которые нужны будут для обработки, и в нее же и записываются результаты обработки. Сайтов 20 000. Есть N функций, которые должны делаться каждые M минут с данными ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • PHP скрипт подсчета md5 файлов

    Необходимо сделать скрипт, который бы делал слепок всех файлов (md5 хэш и время изменения) на сайте, в том числе и htaccess и сохранял бы в файл. И потом при следующем запуске сверял эти данные, выделяя ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Качественная верстка по PSD макету

    Есть 3 комплекта PSD файлов. В каждом комплекте по два файла - главная и внутренняя. Т.е. итого 6 страниц (3 главных и 3 внутренних, которые похожи на главные). В приложении пример одной из главных и ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • HTML+JS форма-калькулятор для расчета стоимости

    Необходимо создать форму-калькулятор для расчета стоимости проживания на турбазе. ТЗ в приложении. Понадобятся знания HTML + Java Script +jQuery + немного PHP для тестирования Жду сроки и стоимость.

    PHPHTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Необходимо создать сайт: дизайн, наполнение

    $1000

    Необходимо создать сайт-аналог 2domains.ru (продажа доменов и хостинга) - дизайн - верстка - наполнение Без внутреннего ПО (личный кабинет клиента). Нужен только сам сайт - главная, несколько внутренних (до 10). Возможно просто html страницы или же использование любой ...

    WordPressHTMLJoomla
    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа для скачивания файла

    Нужна небольшая программа, которая бы скачивала заданный файл с сайта, после окончания скачивания, удаляла то что скачала и опять повторяла ту же процедуру. И так по кругу. Запускаем программу. Два поля - адрес файла и куда ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настроить Windows Server 2008

    Задача: есть дистрибутив определенной CMS, которая, как заявляют разработчики, должна работать на Windows. По Linux точно работает. Нужно проверить это. Для этих целей был арендован Windows Web Server 2008 R2 (x64) + IIS 7.5 + WPI Из ...

    PHPMySQLLinuxApache
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Компактный PHP шаблонизатор

    Необходимо разработать класс шаблонизатора, который бы подключался бы в любом нужном месте в PHP файле с указанием имени шаблона и выводил его с вставкой нужных переменных. В прикрепленном файле пример и подробное ТЗ. Указывайте, пожалуйста, стоимость и ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Программа для печати ваучеров

    Необходима программа, которая будет вести базу данных и печатать туристический ваучер по шаблону. Шаблон есть (в word). Программа должна генерировать ваучер подставляя в нужные места данные, которые введены в форму и сохранять данные. Требование - программа ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочный небольшой Java-скрипт

    Нужен небольшой Java-скрипт - калькулятор стоимости услуги в зависимости от числа дней. Т.е. вводим дни в форму, он автоматом показывает стоимость. Формула есть. Полное ТЗ в аттаче. Жду стоимость.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Небольшой скрипт на PHP с использованием exec

    Необходимо написать небольшой скрипт на PHP, который будет на входе получать домен, должен будет выполнить ряд запросов по нему через exec (и подобных команд). Результаты распарсить и вывести. От Вас: - хорошее знание PHP - умение работать с ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно найти ошибку в JS скрипте

    Есть сайт с установленным движком DLE 9.5 На нем стоит модуль древовидных комментариев v 1.2 В браузерах IE 7 и IE 8 данный модуль работает некорректно: в статус-строке внизу браузера высвечивается ошибка JS в IE7 уже сразу при ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • JS скрипт выезжающего окна

    Необходим JS скрипт выезжающего окна как на http://gazeta.ru (зайдите в любую новость). То что в нем будет выводиться должно задаваться на этой же странице, например в div'e специальном. Скрипт должен выезжать справа, быть белого фона, с красными ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
ZSania
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Срочный небольшой Java-скрипт
Сотрудничеством доволен. Своевременная оплата
Без лишних вопросов сделал то что нужно за 5 минут.
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SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$480
10 баллов
9 лет назад
Комплекты FLASH баннеров
Только положительные эмоции от работы с Максимом. Приятно работать!
Сергей понял что нужно с полуслова, сам нашел нужную графику и придумал сценарий. Постоянно показывал промежуточные результаты. Как итог - получились офигенные баннеры. Я даже не ожидал. Очень сильно рекомендую. Сам буду к нему еще обращаться.
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Tkachenko
35 летУкраина
17 лет в сервисе
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8 лет назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Необходим скрипт, иммитирующий запросы через CURL
Все прошло отлично, быстрая оплата, четкое постановление задачи. Рекомендую!
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13 лет в сервисе
Был
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10 баллов
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Настроить Windows Server 2008
Спасибо за отличную работу !
Сервер был настроен нужным образом, все работает как часы. Спасибо.
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tuls
40 летУкраина
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Был
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10 баллов
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Голосование за фотографии
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