Необходима разработка приложения под iOS и Android. [b]Общие требования[/b] 1. Приложениедля Android и iOS. 2. Используемый функционал: PUSH-уведомления 3. Назначение: получение уведомлений в приложение от системы 4. Аналоги: любой мессенджер (WhatsApp, Viber и т.п.), с тем отличием, что сообщение приходят только в одну сторону ...
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- Мобильные приложения11 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо написание скрипта, который будет без перезагрузки отправлять данные PHP скрипту, получать ответ и уже работать с ответом (выводить те или иные параметры в зависимости от того, что выберет пользователь). Подробнее см. в ТЗ. От вас ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
На странице есть форма ввода одного параметра и кнопка. Нажимаем на кнопку, скрипт без перезагрузки отправляет данные на PHP скрипт, ждет ответа, он приходит в JSON и скрипт его красиво выводит. Как нужно выводить - ...Завершен8 лет назад
Необходимо создать 2 комплекта flash баннеров популярных размеров (240x400, 468х60, 240х130, 728х90 и растяжку 100% x 80). В баннеры нужно зашить параметр, в который при вызове передается ссылка, по которой должен произойти переход при клике Сюжеты ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Задача: постоянно в многопоточном режиме скачивать содержимое множества сайтов (с определенной периодичностью, т.е. процесс идет постоянно) и обрабатывать результаты (парсинг). Одновременно должно скачиваться и парситься N сайтов (допустим, 50). Сделать это нужно на PHP. На просторах ...Закрыт10 лет назад
Стоит DLE 9.5 Не работает функция "Доверительных разделов" при назначении прав группе редактирования новостей. Создаю группу, ставлю ей доверительный раздел. Разрешаю редактировать новости в доверительном разделе. В итоге пользователю из этой группы разрешено редактировать вообще всё. А ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать 3 сайта. Есть готовый сверстанный дизайн главной + внутренней страниц для каждого экземпляра. Нужно: 1. Посадить на CMS какую-нибудь простенькую либо сделать на PHP файлах с инклюдами меню, низа и верха. Никаких новостей, регистраций\авторизаций, добавления ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть база данных. В ней хранятся все данные (сайты), которые нужны будут для обработки, и в нее же и записываются результаты обработки. Сайтов 20 000. Есть N функций, которые должны делаться каждые M минут с данными ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать скрипт, который бы делал слепок всех файлов (md5 хэш и время изменения) на сайте, в том числе и htaccess и сохранял бы в файл. И потом при следующем запуске сверял эти данные, выделяя ...Завершен10 лет назад
Есть 3 комплекта PSD файлов. В каждом комплекте по два файла - главная и внутренняя. Т.е. итого 6 страниц (3 главных и 3 внутренних, которые похожи на главные). В приложении пример одной из главных и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо создать форму-калькулятор для расчета стоимости проживания на турбазе. ТЗ в приложении. Понадобятся знания HTML + Java Script +jQuery + немного PHP для тестирования Жду сроки и стоимость.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
Необходимо создать сайт-аналог 2domains.ru (продажа доменов и хостинга) - дизайн - верстка - наполнение Без внутреннего ПО (личный кабинет клиента). Нужен только сам сайт - главная, несколько внутренних (до 10). Возможно просто html страницы или же использование любой ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужна небольшая программа, которая бы скачивала заданный файл с сайта, после окончания скачивания, удаляла то что скачала и опять повторяла ту же процедуру. И так по кругу. Запускаем программу. Два поля - адрес файла и куда ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен10 лет назад
Задача: есть дистрибутив определенной CMS, которая, как заявляют разработчики, должна работать на Windows. По Linux точно работает. Нужно проверить это. Для этих целей был арендован Windows Web Server 2008 R2 (x64) + IIS 7.5 + WPI Из ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо разработать класс шаблонизатора, который бы подключался бы в любом нужном месте в PHP файле с указанием имени шаблона и выводил его с вставкой нужных переменных. В прикрепленном файле пример и подробное ТЗ. Указывайте, пожалуйста, стоимость и ...Завершен11 лет назад
Необходима программа, которая будет вести базу данных и печатать туристический ваучер по шаблону. Шаблон есть (в word). Программа должна генерировать ваучер подставляя в нужные места данные, которые введены в форму и сохранять данные. Требование - программа ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужен небольшой Java-скрипт - калькулятор стоимости услуги в зависимости от числа дней. Т.е. вводим дни в форму, он автоматом показывает стоимость. Формула есть. Полное ТЗ в аттаче. Жду стоимость.Завершен12 лет назад
Необходимо написать небольшой скрипт на PHP, который будет на входе получать домен, должен будет выполнить ряд запросов по нему через exec (и подобных команд). Результаты распарсить и вывести. От Вас: - хорошее знание PHP - умение работать с ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть сайт с установленным движком DLE 9.5 На нем стоит модуль древовидных комментариев v 1.2 В браузерах IE 7 и IE 8 данный модуль работает некорректно: в статус-строке внизу браузера высвечивается ошибка JS в IE7 уже сразу при ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходим JS скрипт выезжающего окна как на http://gazeta.ru (зайдите в любую новость). То что в нем будет выводиться должно задаваться на этой же странице, например в div'e специальном. Скрипт должен выезжать справа, быть белого фона, с красными ...Завершен12 лет назад