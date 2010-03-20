Есть сайт который юзает AFLAX(http://wiki.github.com/aptana/aflax/) для загрузки файла. Под IE работает - диалог показывается, под Firefox и Chrome нет. Надо починить - походу проблема с флешем. Доступ к ftp/сорцам и сайту дам. Если через AFLAX ...
Необходим скрипт, иммитирующий запросы через CURL
Необходим скрипт PHP, который при помощи CURL будет отправлять некие запросы к определенному серверу.
В эти запросы будут подставляться нужные параметры, которые будут рандомно выбираться из текстовой базы (файл txt либо csv - договоримся). При этом для запросов нужно использовать прокси-сервера, т.е. запросы должны идти с разных IP. Юзер-агент будет постоянный, значения Cookie в HTTP запросе должны будут браться так же из текстовой базы, они уже есть. Т.е. задача сэмулировать запрос от пользователя - разные IP, разные куки.
Сразу скажу, скрипт ничего не накручивает, нужен исключительно для тестирования работы другого скрипта.
Скрипт нужен "вчера", поэтому предпочтение отдам тому, кто быстрее.
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