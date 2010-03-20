Необходим скрипт, иммитирующий запросы через CURL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок185 просмотров

Необходим скрипт PHP, который при помощи CURL будет отправлять некие запросы к определенному серверу.

В эти запросы будут подставляться нужные параметры, которые будут рандомно выбираться из текстовой базы (файл txt либо csv - договоримся). При этом для запросов нужно использовать прокси-сервера, т.е. запросы должны идти с разных IP. Юзер-агент будет постоянный, значения Cookie в HTTP запросе должны будут браться так же из текстовой базы, они уже есть. Т.е. задача сэмулировать запрос от пользователя - разные IP, разные куки.

Сразу скажу, скрипт ничего не накручивает, нужен исключительно для тестирования работы другого скрипта.

Скрипт нужен "вчера", поэтому предпочтение отдам тому, кто быстрее.

PHP
15 лет назад
Defin
41 год
19 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$80
1 день
Задание было выполнено в течение нескольких часов. Игорь сразу понял что нужно и без лишних вопросов написал. Скрипт запустился с первого раза и сразу отработал без ошибок! Рекомендую.
Все прошло отлично, быстрая оплата, четкое постановление задачи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад