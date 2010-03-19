Переделать имеющуюся форму обратной связи

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок169 просмотров

Переделать имеющуюся форму обратной связи для отправления сообщения на определенный e-mail. С проверкой на валидность заполняемых данных, установкой captcha + recaptcha. Сохранение сообщений из формы обратной связи в базу данных с возможностью последующего распечатывания.

Необязательно - добавить протоколирование IP и разрешить отправлять запрос с интервалом, скажем, один раз в сутки.

Сайт на html, хостинг поддерживает php, MySQL.

HTMLMySQLPHP
15 лет назад
mipod
Миша 
52 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Mad_Zee
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

Mad_Zee
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад