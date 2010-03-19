Переделать имеющуюся форму обратной связи для отправления сообщения на определенный e-mail. С проверкой на валидность заполняемых данных, установкой captcha + recaptcha. Сохранение сообщений из формы обратной связи в базу данных с возможностью последующего распечатывания.

Необязательно - добавить протоколирование IP и разрешить отправлять запрос с интервалом, скажем, один раз в сутки.

Сайт на html, хостинг поддерживает php, MySQL.