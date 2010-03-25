Спец проект для Василия Зиновьева

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка123 просмотра

Вся информация будет дана вместе с договором.

Вкратце верстка макетов под ДЛЕ.

15 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

CoooLLer
Василий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Работой доволен. Спасибо за сотрудничество, Василий. Вы молодец!
Все четко и по пунктам. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

CoooLLer
Василий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад