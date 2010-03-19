Адрес и способ доставки товара Joomla 1.5 Virtuema

В Эстонии в последнее время в качестве реальной альтернативы обычной почты (Eesti Post), испольующей в качестве адреса доставки реальный адрес покупателя, стал распрастронненным способ доставки в почтовые автоматы, находящиеся во всех торговых центрах всех крупных городов Эстонии , включая острова. Продцедура сервиса не хитрая, покупателю магазина достаточно указать в каком торговом центре какого города он хотел бы получить посылку.

В стандартной продцедуре покупки товара Virtuemart использовано 4 шага:

1 шаг подтверждение адреса покупателя установленного по умолчанию или добавление альтернативного

2 шаг выбор способа доставки

3 шаг выбор способа оплаты

4 шаг подтверждение заказа

По сути, при выборе в качестве варианта доставки Smart Post первый шаг не нужен, так как человек просто отмечает radio button, в какой из торговых центров будет доставлена посылка.

Меняется последовательность продцедуры в зависимости от выбранного способа доставки

1 Обычной почтой -> адрес доставки -> оплата

2 Smart Post - выбор торгового центра -> оплата

Техзадание прикрепляю.