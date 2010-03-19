Перенос статического сайта на Друпал

Здравствуйте! Есть сайт http://www.siga.com.ua/ на нем грядут изменения и нужен человек, способный грамотно внедрить пожелания владельцев этого сайта, а также постоянно поддерживать и продвигать в поисковых системах его в дальнейшем. Задача состоит ...