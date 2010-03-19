Перенос статического сайта на Друпал

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок170 просмотров

Пример сайта http://aviasvit.com.ua

админки нет

три языка всего около 120 страниц

фотогалеря

лента новостей

баннерокрутилка

как можно быстрее (3-4 дня) нужно перенести на систему управления с сохранением дизайна шаблона

ориентировочный расчет трудозатрат:

установка системы управления 2 часа

несройка шаблонов с учетом многоязычности 2 часа

перенос текстов и фоток 8 часов

тестирование отладка доводка 2 часа

Drupal
15 лет назад
arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров