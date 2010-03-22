Доработать WebAsyst Shop-Script

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки147 просмотров

Требуется доработать скрипт интернет магазина, а именно изменить алгоритм подбора товара из таблицы, добавив один параметр.

Требуется СПЕЦИАЛИСТ разбирающийся в WebAsyst Shop-Script !!!

Webasyst
15 лет назад
alexwind177
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Munchausen
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
15 лет назад
$75
2 дня
Отлично справился с заданием, все точно по ТЗ. Будем работать дальше.
Отличный заказчик. Предоставил чёткое т.з., оплатил моментально.

Заявки фрилансеров

Munchausen
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
15 лет назад