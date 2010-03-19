Модуль для Wordpress: выборка из Твитера

Требуется разработать модуль для Wordpress, который будет выбирать из Твитера записи по определенному критерию. Два варианта критерия выборки:

1) по хэш-тэгу

2) записи должны рифмоваться друг с другом

Из выбранных записей формируются страницы постов в блоге на Wordpress.

Ваши предложения по цене и срокам для вариантов 1) и 2) ?