Требуется парсер категорий и товаров 1-2 похожих магазинов на oscommerce. Данные нужно сложить в sql или csv
Модуль для Wordpress: выборка из Твитера
Требуется разработать модуль для Wordpress, который будет выбирать из Твитера записи по определенному критерию. Два варианта критерия выборки:
1) по хэш-тэгу
2) записи должны рифмоваться друг с другом
Из выбранных записей формируются страницы постов в блоге на Wordpress.
Ваши предложения по цене и срокам для вариантов 1) и 2) ?
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