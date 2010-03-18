Требуется парсер категорий и товаров 1-2 похожих магазинов на oscommerce. Данные нужно сложить в sql или csv
Надстройка над компонентом Joomla AdsManager
Размещение любого количества объявлений на определенный срок. доработки примерно следующие:
присоединение нового пользователя
доступно прошедшим регистрацию на сайте
1.1 логин (авт.)
1.2 имя или название фирмы
1.3 почта
1.4 город
1.5 точный адрес
1.6 личный код или код фирмы
1.7 ндс код
1.8 интернет адрес
новый пункт РЕГИСТРАЦИЯ создется в меню компонента
данные заносятся в отдельную базу. только ети пользователи смогут работать с етим компонентом.
клиенту присваивается личнй номер из 3еох букв и 6ти цифр
В администрироване компонента добавляется список пользователей с возможностью редактирования данных и указанием начала и окончания публикации их объявлений
новый пункт ОПЛАТА создется в меню
компонента
В администрироване компонента добавляются
места для ввода стоимости за 3,6,12 месяцев,
место для ввода текста с указаниями по оплате,
и список всланых счетов на предоплату
после клика по кнопке на почту клиента
отправляется счет сгенерированый
на основе пунктов 1.4,1.5,1.6,1.7, личного номера
текщей даты и данных о стоимости из
администрации компонента.
каждому счету присваивается
номер а копия помещается в базу данных с
возможностью просмотра из админки
Далее в том же окне отображаются
указания по оплате из админки
при создании объявления данные из пунктов
1.2,1.3,1.4,1.5,1.8 добавляются автоматически
клиент не может изменить их
добавляются пункты помимо имеющихся в
компоненте:
способ доставки (отметить)
- из магазина, склада продовца
- за щёт покупателя
- включена в стоимость
гарантийные обязательтва
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