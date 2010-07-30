1. некорректно работает модуль комментов (либо не выводятся (хотя в RSS видно) либо публикуются сразу на всех страницах :-) 2. Установить капчу 3. установить регистрацию пользователей и написание ими постов без необходимости заходить ...
Парсер статистики
Необходимо написать парсер сбора статистики с трех систем с небольшим сравнительным модулем морфологического анализа. Желательны наработки и опыт в данной сфере для лучшего понимания ТЗ.
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