Парсер статистики

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок218 просмотров

Необходимо написать парсер сбора статистики с трех систем с небольшим сравнительным модулем морфологического анализа. Желательны наработки и опыт в данной сфере для лучшего понимания ТЗ.

15 лет назад
Accountant_rus
Солдаткин 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
15 лет назад
$199
13 дней
Хороший программист и математик. Работа сделана замечательно и надеюсь будем работать и в дальнейшем.
Отличный работодатель. Человек слова. Только положительные эмоциии Именно такие люди могут стать партнёрами. Надеюсь продолжить сотрудничество как в рамках сервиса, так и вне их.

Заявки фрилансеров

oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
15 лет назад