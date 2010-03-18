FTP menager (flex)

Приложение

http://www.fidelgonzo.com/webs/filemanagerfx/

login - admin

pass - 123

ТЗ по доработке веб приложения файлового хранилища

1. В данном приложении уже есть возможность создавать пользователей, но так же необходимо создавать группы пользователей (компания), Пример: в группе есть 6ть пользователей, у каждого из них есть своя папка в которой они могут хранить файлы, но у каждого из них также есть возможность обмениваться с другими пользователями файлами при помощи общей папки. Эта папка доступна только пользователям данной группы

2. Во время просмотра содержимого папки, можно скачать файл, также нужно сделать кнопку, «получить ссылку на файл» эта функция даст пользователю прямую ссылку на файл для загрузки

3. Сделать возможность предпросмотра файлов текстовых, картинок, таблиц, видео, и аудио

4. Сортировка файтов по размеру, дате и алфавиту

5. Доступ user (ну это понятно, доступ только к своим и общей папке) admin (например директор компании, имеет полный доступ к файлам компании) super admin (имеет доступ ко всему)

6. Сделать возможность передавать файлы между собой, пользователь - пользователь

Это наброски)

p.s. - важно что бы у исполнителя, обязательно был скайп и микрофон, что бы более подробно обсудить проект