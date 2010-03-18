Создать партнерскую программу для Joomla 1.0.13

Здравствуйте.

Имеется сайт на Joomla 1.0.13.

Необходимо сделать партнерскую программу, которая бы могла:

1. Регистрировать партнеров и выдавать им персональные ссылки;

2. Отслеживать привлеченных клиентов по внесенному ими при заказе eMail адресу и состояние их заказов внутри программы ("оформлен", "в обработке", "завершен", например); Если "завершен", то начислять определенную сумму на внутренний баланс партнера;

3. Отображать партнеру Имена (Email), дату оформления заказа, привлеченных клиентов и состояние их заказов;

4. Выдавать администратору сайта всю необходимую информацию о партнерах, а также возможность модерирования. Если деньги от заказа получены, то кто-то должен указать, что заказ "завершен" и чтобы партнеру были начислены деньги на внутренний баланс;

-----

5. Привязать сайт к платежной системе WebMoney. Т.е. сделать возможным оплату товаров через эту систему в автоматическом режиме (персональный аттестат есть);

6. В случае моментальной оплаты заказа через WebMoney партнеру должна автоматом начисляться необходимая сумма на внутренний баланс;

7. Возможность партнеру запрашивать средства на вывод через WebMoney и другие способы;

Я расписал основные моменты, которые хотелось бы получить.

Возможно, это не полный список и вероятно, я что-то упустил или ещё не знаю.

Прошу внимательно ознакомиться и назвать цену вопроса.

С уважением, Денис