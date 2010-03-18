Задание простое, четко сформулировано. Необходимо оперативное исполнение. Задача: создание страницы заказов для сайта www.ponscig.com Описание: Требуется в соответствии с ТЗ и замечаниями (см. вложение) ...
Создать партнерскую программу для Joomla 1.0.13
Здравствуйте.
Имеется сайт на Joomla 1.0.13.
Необходимо сделать партнерскую программу, которая бы могла:
1. Регистрировать партнеров и выдавать им персональные ссылки;
2. Отслеживать привлеченных клиентов по внесенному ими при заказе eMail адресу и состояние их заказов внутри программы ("оформлен", "в обработке", "завершен", например); Если "завершен", то начислять определенную сумму на внутренний баланс партнера;
3. Отображать партнеру Имена (Email), дату оформления заказа, привлеченных клиентов и состояние их заказов;
4. Выдавать администратору сайта всю необходимую информацию о партнерах, а также возможность модерирования. Если деньги от заказа получены, то кто-то должен указать, что заказ "завершен" и чтобы партнеру были начислены деньги на внутренний баланс;
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5. Привязать сайт к платежной системе WebMoney. Т.е. сделать возможным оплату товаров через эту систему в автоматическом режиме (персональный аттестат есть);
6. В случае моментальной оплаты заказа через WebMoney партнеру должна автоматом начисляться необходимая сумма на внутренний баланс;
7. Возможность партнеру запрашивать средства на вывод через WebMoney и другие способы;
Я расписал основные моменты, которые хотелось бы получить.
Возможно, это не полный список и вероятно, я что-то упустил или ещё не знаю.
Прошу внимательно ознакомиться и назвать цену вопроса.
С уважением, Денис
Заявки фрилансеров
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