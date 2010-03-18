Создание страницы заказов для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки203 просмотра

Задание простое, четко сформулировано.

Необходимо оперативное исполнение.

Задача:

создание страницы заказов для сайта www.ponscig.com

Описание:

Требуется в соответствии с ТЗ и замечаниями (см. вложение) закончить работу над сущействующей страницей заказов http://www.ponscig.com/ru/buy2.html

Язык русский.

Срок день-два, делать там немного.

Интересует стоимость.

заранее благодарен откликнувшимся.

А.

HTML
15 лет назад
teahupoo
Саша 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

m0nstr0
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

m0nstr0
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад