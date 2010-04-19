Необходимо сделать следующее: 1.Необходима страница, где будет поле для ввода цифрового значения и кнопка отправить. 2.При нажатии на кнопку отправить, данные которые были занесены в это поле, должны записываться в текстовый ...
Нужно сграбить контент с сайта
Есть онлайн каталог запчастей к технике. Есть сайт http://www.avtoall.ru/acat/
хочу у себя реализовать такойже онлайн каталог запчастей. Т.е. надо сграбить так чтоб работало как там...
Интересуют в частности :
1) Каталог запчастей Грузовые автомобили
МАЗ - Минский Автомобильный Завод
МЗКТ - Минский Завод Колесных Тягачей
БелАЗ - Белорусский Автомобильный Завод
2) Каталог запчастей Сельхозтехника
МТЗ - Минский Тракторный Завод
3) Каталог запчастей Спецтехника
Амкодор - ОАО "Акодор-Ударник" г. Минск
4) Каталог запчастей Двигатели
ММЗ - Минский Моторный Завод
Имеется ввиду сам каталог.... без шапки, низа и колонок побокам. Шаблон у меня свой.. Только каталог с разделами и картинками.. и чтобы он работал как там.. Т.е. наводишь на название запчасти ..кликаешь и она отображается на картинке. чтобы сверху как и там виден был путь (В начало -> Двигатели -> ММЗ ) На выходе мне нужен не просто набор файлов а работающий каталог как в оригинале только без дизайна. И этот каталог я вставлю в свой сайт.
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