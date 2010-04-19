Нужно сграбить контент с сайта

Есть онлайн каталог запчастей к технике. Есть сайт http://www.avtoall.ru/acat/

хочу у себя реализовать такойже онлайн каталог запчастей. Т.е. надо сграбить так чтоб работало как там...

Интересуют в частности :

1) Каталог запчастей Грузовые автомобили

МАЗ - Минский Автомобильный Завод

МЗКТ - Минский Завод Колесных Тягачей

БелАЗ - Белорусский Автомобильный Завод

2) Каталог запчастей Сельхозтехника

МТЗ - Минский Тракторный Завод

3) Каталог запчастей Спецтехника

Амкодор - ОАО "Акодор-Ударник" г. Минск

4) Каталог запчастей Двигатели

ММЗ - Минский Моторный Завод

Имеется ввиду сам каталог.... без шапки, низа и колонок побокам. Шаблон у меня свой.. Только каталог с разделами и картинками.. и чтобы он работал как там.. Т.е. наводишь на название запчасти ..кликаешь и она отображается на картинке. чтобы сверху как и там виден был путь (В начало -> Двигатели -> ММЗ ) На выходе мне нужен не просто набор файлов а работающий каталог как в оригинале только без дизайна. И этот каталог я вставлю в свой сайт.