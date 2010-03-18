Скрыть_редирект_от_Googlebot

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Запретить переход Googlebot и других ботов по партнерской ссылке

При переходе по партнерской ссылке вида site.ru/scripts/click.php?tag=en&b=f38a3b94 осуществляется 301 редирект.

Задача – идентифицировать спайдера и запретить переход по ссылке.

Подробности и файл click.php в архиве.

15 лет назад
kasko
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров