Создать сайт под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок247 просмотров

Нужно создать сайт под ключ. Необходимый дизайн, также структура и т.д. в приложении. Прошу сообщить цену и укажите портфолио.

15 лет назад
olehusa
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров