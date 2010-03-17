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Настроить фидбёрнер на стандартном вордпрессе
Настроить фидбёрнер на стандартном вордпрессе
Не могу понять как. Плагин поставил, но фидбернер ни разу не настраивал
Акаунт на фидбернере тоже создал
Но почему то The feed does not have subscriptions by email enabled
Видимо что то не сделал
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
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