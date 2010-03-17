Сделать сайт

Добрый вечер!

Значит суть такая ::::

Это темплейт http://osc.template-help.com/osc_27977/index.php?cPath=2 я его покупаю , там исходники будут все.

нужно будет доработать, + базу собрать 300-400 наименований.

От Вас сроки и стоимость??