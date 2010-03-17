Сделать сайт

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Закрытнет заявок92 просмотра

Добрый вечер!

Значит суть такая ::::

Это темплейт http://osc.template-help.com/osc_27977/index.php?cPath=2 я его покупаю , там исходники будут все.

нужно будет доработать, + базу собрать 300-400 наименований.

От Вас сроки и стоимость??

15 лет назад
newcoops
Максим 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)

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