Скрипты для Xedant Human Emulator

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка107 просмотров

Ищу исполнителя для взаимодействия на долговременной основе по написанию скриптов (шаблонов проектов) под программу Xedant Human Emulator. Основной акцент - парсинг торговых каталогов Интернет-магазинов.

Также важен опыт работы с базами данных (MySQL, пр.)

Желательно наличие у исполнителя рабочей версии программы.

MySQL
15 лет назад
Kiril
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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