Сайт по страхованию онлайн

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт18 заявок284 просмотра

Необходим человек, который сможет реализовать сайт с расчетом стоимости страховки онлайн + сохранения это заявки в БД и операции пользователей с ней.

Подробнее описано в ТЗ, дизайн и верстку шаблона предоставим – главное – программная часть.

Сейчас надеемся подыскать себе партнера, что бы потом работать с этим человеком и в дальнейшем по похожим проектам.

15 лет назад
ProoF_
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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