Сайт по страхованию онлайн

Необходим человек, который сможет реализовать сайт с расчетом стоимости страховки онлайн + сохранения это заявки в БД и операции пользователей с ней.

Подробнее описано в ТЗ, дизайн и верстку шаблона предоставим – главное – программная часть.

Сейчас надеемся подыскать себе партнера, что бы потом работать с этим человеком и в дальнейшем по похожим проектам.