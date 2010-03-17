Нужен чат

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка174 просмотра

Нужен php чат примерно такой админкой http://chat.bulmas.ru

Запоминающий логин и айпи адрес.

Блокировка поситителей по айпи или по логину.

Пользователи заходили на чат без регистрации

Смайлики.

При клике на имя человека выбиралось человек которому пишешь.

Чтоб чат был максимально похож на http://chat.bulmas.ru

Хотелось бы цена была примерно 20 $

Назовите свою цену и время исполнения.

PHP
15 лет назад
balram
Рамиль 
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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