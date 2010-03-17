Парсинг yellowpages.ru по разделам.. ввожу урл раздела - получаю базу ценовой тендер. желательно, чтоб исполнитель знал как привязать яндекс.карты к каталогу компаний. это будет следующее задание. предложения дороже $50 не рассматриваю. ...
Нужен чат
Нужен php чат примерно такой админкой http://chat.bulmas.ru
Запоминающий логин и айпи адрес.
Блокировка поситителей по айпи или по логину.
Пользователи заходили на чат без регистрации
Смайлики.
При клике на имя человека выбиралось человек которому пишешь.
Чтоб чат был максимально похож на http://chat.bulmas.ru
Хотелось бы цена была примерно 20 $
Назовите свою цену и время исполнения.
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