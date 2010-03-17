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Несколько заданий по joomla + virtuemart
Автоматическая рассылка, поздравления с днем рождения зарегестрированных пользователей сайта.
Сайт на joomla 1.5.
Пользователи - virtmart
1. C помощью community builder в форме регистрации сделано поле "день оождения".
Надо чтобы скрипт делал рассылку тем пользователям, у которых наступил день рождения, подставляя имя пользователя.
2. Нужно присвоить всем текущим пользователям статус покупателя с 5% скидки, новым которые зарегистрируются позже, не присваивать.
3. Унификация регистрации на сайте.
В данный момент на сайте 2 вида регистрации - одна при нажатии "регистрация", в шапке сайта. Там есть поле день рождение, и другие, но она в корне отличается от регистрации при покупке товара.
Что нужно:
Нужно чтобы обе регистрации выглядели одинаково, при этом за базовую (поля) берем регистрацию которая есть при покупке товара и добавляем туда поле "День рождения". - получается та регистрация которая нужна.
4.При покупке товара:
4.1. Попадаем в корзину.
4.2. След. шаг (после нажатия "оформить заказ") появляется выбор для пользователя, регистрироваться или авторизоваться, здесь, по идее, все ок
4.3. Проходим регистрацию.
4.4. Попадаем на выбор адреса доставки. Надо чтобы здесь отражался именно тот адрес доставки что указал пользователь при регистрации. В данный момент это не так, отображаются пустые строки. Я подозреваю
что здесь магазин выводит сейчас то что у него есть в полях community builder, а туда ничего не попадает при регистрации, точнее попадает но не выводится здесь.
Выбранный исполнитель
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