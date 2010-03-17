Скрипт партнерской программы за смс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки184 просмотра

Требуется создание скрипта партнерской программы, контент сайтов продается за смс.

Функционал таков:

-ведение детальной статистики по заходам на сайты и заработкам

-детальная статистика по каждому смс-сообщению

-крепление своих доменов пользователями

-выплаты в webmoney

-тикеты

-промо

... и т.д.

Готовые решения приветствуются(!)

15 лет назад
Cash77
Дима 
42 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров