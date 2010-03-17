Скрипт партнерской программы за смс

Нужно исправить ошибки в дизайне на страницах http://kino-doma.biz/links/ http://kino-doma.biz/zakaz.php т.е. скрипты были плохо встроены в дизайн сайта, нужно это подправить Нужно, чтобы все блоки, которые есть на сайте были ...