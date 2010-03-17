Правка дизайна

Нужно исправить ошибки в дизайне на страницах

http://kino-doma.biz/links/

http://kino-doma.biz/zakaz.php

т.е. скрипты были плохо встроены в дизайн сайта, нужно это подправить

Нужно, чтобы все блоки, которые есть на сайте были на странице http://kino-doma.biz/zakaz.php, там нет правой стороны блоков и нижней части.

Не просто скопировать их и вставить, а так же внедрить, как и блоки слева, чтобы при изменении/добавлении категорий, они автоматически добавлялись/изменялись и на странице http://kino-doma.biz/zakaz.php, и блок новостей чтоб автоматически изменялся при добавлении новостей.

На странице http://kino-doma.biz/links/ сделать вокруг категорий ссылок рамку и шапку, как на всех страницах сайта, и в названии шапки написать "Каталог ссылок. Обмен ссылками"