Необходимо создать плагин Download_Member на RapidGet под сайт luxport.ru , чтобы скрипт мог успешно качать с данного сайта под моим аккаунтом.
Правка дизайна
Нужно исправить ошибки в дизайне на страницах
http://kino-doma.biz/zakaz.php
т.е. скрипты были плохо встроены в дизайн сайта, нужно это подправить
Нужно, чтобы все блоки, которые есть на сайте были на странице http://kino-doma.biz/zakaz.php, там нет правой стороны блоков и нижней части.
Не просто скопировать их и вставить, а так же внедрить, как и блоки слева, чтобы при изменении/добавлении категорий, они автоматически добавлялись/изменялись и на странице http://kino-doma.biz/zakaz.php, и блок новостей чтоб автоматически изменялся при добавлении новостей.
На странице http://kino-doma.biz/links/ сделать вокруг категорий ссылок рамку и шапку, как на всех страницах сайта, и в названии шапки написать "Каталог ссылок. Обмен ссылками"
Выбранный исполнитель
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