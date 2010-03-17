Собрать и доработать сайт на drupal+ubercart или в

Нужен сайт по продаже информации.

нужны следующие возможности:

аккаунт может пополняться и быть положительным до покупки товара.

должно быть 2 вида аккаунтов для заполнения товарами и просто покупателями, или просто все могут занести свой товар но с модерацией админом.

товары – информация, нужно доработать поля ввода таким образом чтобы после занесения товара его часть показывалась всем пользователям, а чтобы увидеть скрытую часть нужно пополнить свой счет и заказать покупку товара,

закрытая часть станет видна, а на личном счету заморозится сумма покупки,

после этого админ второй раз модерирует товар и ставит галку о окончательной оплате, тут деньги списываются со счета покупателя полностью,

или он ставит галку о том что товар нужно вернуть, и замороженные деньги возращаются в акк. покупателя.

Если все покупатели смогут вносить свои товары то нужно сделать систему выплат и удержания % системой, всё настраивомо должно быть.

также должны быть страницы статистики по всем товарам автора /раздела/ магазина в целом

Информация которая продаётся имеет 7 полей статистика это выборка по 1-2-3

Кто делал подобное или точно знает что справиться ВЕЛКАМ!

Если не уверены лучше не пишите.