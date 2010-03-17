Необходимо создать плагин Download_Member на RapidGet под сайт luxport.ru , чтобы скрипт мог успешно качать с данного сайта под моим аккаунтом.
Собрать и доработать сайт на drupal+ubercart или в
Нужен сайт по продаже информации.
нужны следующие возможности:
аккаунт может пополняться и быть положительным до покупки товара.
должно быть 2 вида аккаунтов для заполнения товарами и просто покупателями, или просто все могут занести свой товар но с модерацией админом.
товары – информация, нужно доработать поля ввода таким образом чтобы после занесения товара его часть показывалась всем пользователям, а чтобы увидеть скрытую часть нужно пополнить свой счет и заказать покупку товара,
закрытая часть станет видна, а на личном счету заморозится сумма покупки,
после этого админ второй раз модерирует товар и ставит галку о окончательной оплате, тут деньги списываются со счета покупателя полностью,
или он ставит галку о том что товар нужно вернуть, и замороженные деньги возращаются в акк. покупателя.
Если все покупатели смогут вносить свои товары то нужно сделать систему выплат и удержания % системой, всё настраивомо должно быть.
также должны быть страницы статистики по всем товарам автора /раздела/ магазина в целом
Информация которая продаётся имеет 7 полей статистика это выборка по 1-2-3
Кто делал подобное или точно знает что справиться ВЕЛКАМ!
Если не уверены лучше не пишите.
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