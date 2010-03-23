Парсинг WM Mini

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки194 просмотра

Необходим скрипт для работы с WM Mini _https://mini.webmoney.ru

Скрипт должен логиниться на сайт, скачивать лог заданного кошелька и уметь отправлять счета.

Язык любой, желательно C + curl

15 лет назад
DFService
46 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Fenryr
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$40
2 дня
Работа по написанию парсера выполнена качественно и в срок! Рекомендую!
Доволен сотрудничеством! Все оперативно и четко!

Заявки фрилансеров

Fenryr
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад