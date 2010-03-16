Потоковое видео на сайте (автономное) простое

Доброго дня!

нужно выполнить простое задание.

простой скрипт потокового видео + звук.

нечто davaipogovorim.ru

трансляция возможна только для владельцев и админов сайта.

подключение к трансляции (сторона владельцев): страница с входом (логин, пароль), и настройки звука + камеры.

сторона посетителей: просто просмотр трансляции на странице сайта видео + звук.

кроме этого - сделать бы как то так - чтобы можно было код размещать на любй странице - в любом сайте - чтобы на нем также происходила трансляция. нечто того как встявляют youtube ролики.

единственное условие: весь проект должен быть реализован на своем хостинге и т.д.

БЕЗ использования сторонних сервисов и видео серверов.

при реализации возможно использование какого то скрипта (в.ч. заграничного) но переделанного, упрощенного и адаптированного.

НЕ интересуют скрипты под эротические камы.

и еще одно примечание: цены НЕ лоховские, вполне адекватные. всем кому не отвечу - значит чем то не устроили. без объяснений.