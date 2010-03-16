Здравствуйте, нужен модуль трекера для DLE. Функционал: - Добавление новости 1. Когда пользователь добавляет новость, он может загрузить .torrent файл и этому файлу будет присвоен этого пользователя passkey - вообщем ...
Потоковое видео на сайте (автономное) простое
Доброго дня!
нужно выполнить простое задание.
простой скрипт потокового видео + звук.
нечто davaipogovorim.ru
трансляция возможна только для владельцев и админов сайта.
подключение к трансляции (сторона владельцев): страница с входом (логин, пароль), и настройки звука + камеры.
сторона посетителей: просто просмотр трансляции на странице сайта видео + звук.
кроме этого - сделать бы как то так - чтобы можно было код размещать на любй странице - в любом сайте - чтобы на нем также происходила трансляция. нечто того как встявляют youtube ролики.
единственное условие: весь проект должен быть реализован на своем хостинге и т.д.
БЕЗ использования сторонних сервисов и видео серверов.
при реализации возможно использование какого то скрипта (в.ч. заграничного) но переделанного, упрощенного и адаптированного.
НЕ интересуют скрипты под эротические камы.
и еще одно примечание: цены НЕ лоховские, вполне адекватные. всем кому не отвечу - значит чем то не устроили. без объяснений.
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