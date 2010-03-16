Нужно сделать компонент для Joomla 1.5.x для автозапчастей. На 99% подходит реализация с http://www.autotechnica.su/ . Отличие лишь в форме поиска. Все остальные поля в таблице те же. Фото, оформление заказа, все также, как в примере. ...
DLE 8.5 + torrent
Здравствуйте, нужен модуль трекера для DLE.
Функционал:
- Добавление новости
1. Когда пользователь добавляет новость, он может загрузить .torrent файл и этому файлу будет присвоен этого пользователя passkey - вообщем как на rutracker.org. Загрузка происходит как на трекере, не через длешный mod=files
- Полная новость:
2. Раздают
3. Качают
4. Показаны файлы которые в раздаче
5. Если в новости нету трекера, то пользователь может загрузить собственный торрент файл и если администратор подтвердит, то будет показано
6. Ник того, кто раздаёт
- Профиль
7. Скачено/Отдано
8. При регистрации 5 ГБ
9. Автобан - нельзя скачивать трекер файлы, если скачиваний больше чем роздано + 5 ГБ
- Админка:
10. Отключение трекера и включение
11. Модерация 5-того пункта
Возможны еще другие пункты, но это на мой взгляд основные. Желательно что бы модуль не сильно нагружал сайт. Если у исполнителя есть свои идеи по поводу реализации, то готов выслушать.
Так как модуль нужно будет внедрить на уже готовый сайт, нужно что бы всем было роздано 5 ГБ.
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