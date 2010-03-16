DLE 8.5 + torrent

Здравствуйте, нужен модуль трекера для DLE.

Функционал:

- Добавление новости

1. Когда пользователь добавляет новость, он может загрузить .torrent файл и этому файлу будет присвоен этого пользователя passkey - вообщем как на rutracker.org. Загрузка происходит как на трекере, не через длешный mod=files

- Полная новость:

2. Раздают

3. Качают

4. Показаны файлы которые в раздаче

5. Если в новости нету трекера, то пользователь может загрузить собственный торрент файл и если администратор подтвердит, то будет показано

6. Ник того, кто раздаёт

- Профиль

7. Скачено/Отдано

8. При регистрации 5 ГБ

9. Автобан - нельзя скачивать трекер файлы, если скачиваний больше чем роздано + 5 ГБ

- Админка:

10. Отключение трекера и включение

11. Модерация 5-того пункта

Возможны еще другие пункты, но это на мой взгляд основные. Желательно что бы модуль не сильно нагружал сайт. Если у исполнителя есть свои идеи по поводу реализации, то готов выслушать.

Так как модуль нужно будет внедрить на уже готовый сайт, нужно что бы всем было роздано 5 ГБ.