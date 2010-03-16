Проблема с BBcode в phpBB после конвертации форума

Форум был конвкртирован fireboard->SMF->phpBB 3.07

В сообщениях в базе данных phpBB теперь вместо [img]http://www.site.com/images/P3280002.JPG[/img] :

http://www.site.co/im ... 280002.JPG

Простая замена http://www.site.co/im ... 280002.JPG на [img]http://www.site.com/images/P3280002.JPG[/img] не срабатывает, в новых сообщениях рисунки в BBcode в базе заключены в теги такого вида :

[img:123]http://www.site.com/images/P3280002.JPG[/img:123], где 123 - переменная bbcode_uid. Также размещается значение в переменной bbcode_bitfield типа "CA==", чего нет в таблицах с сообщениями конвертированными из

fireboard->SMF.