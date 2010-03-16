Нужна помощь по Joomla 1.5

$10
  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки149 просмотров

Проблема стандартного модуля голосования за статьи.

После того, как проголосуешь 1 раз, уходит в глюк- больше за неё никто проголосовать не может, всем пишет "Вы уже проголосовали за эту статью". Компьютеры разные, IP разные, пользователи разные...

Пробовал заменить стандартный модуль на JOOMItaly "VOTItaly" Plugin v1.2 - та же история.

Нужна помощь, или совет... В общем чтоб голосование заработало.

Joomla
15 лет назад
Alex-A
Алекс 
51 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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