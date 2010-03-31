Нужен парсер

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок435 просмотров

Добрый день!

Нужно спарсить базу с подбора шин и дисков привязанных к марке автомобиля с сайта http://www.nakolesah.ru/

вот ссылка http://www.nakolesah.ru/select/tiresbyauto.aspx.

Кто возьмется?

15 лет назад
dima_989
Дмитрий 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$200
1 день
С Владимиром приятно работать.Задание выполнил качествено и быстро.Оперативность выполнения вне всяческих похвал.
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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