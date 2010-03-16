Приложение для Vkontakte

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется разработать приложение для vkontakte, связанное с отображением каталога продукции, продукция будет браться с сторонего сайта

Ищу опытного профессионала, с отзывами и портфолио.

15 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров