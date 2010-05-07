Парсер для osc-vam_rus v 1.139

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки187 просмотров

Нужно сделать парсер с закруской картинок на сервер для движка osc-vam_rus v 1.139

Сам движок можно взять тут http://forwatch.ru/osc-vam_rus.zip

Пример работы сайта на движке osc-vam_rus тут http://watch-time.ru/

15 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

aca74
67 лет
19 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$50
2 дня
Отличная работа!!!

Заявки фрилансеров

aca74
67 лет
19 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва
15 лет назад