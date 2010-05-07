Нужна консультация специалиста по osCommerce ...
Парсер для osc-vam_rus v 1.139
Нужно сделать парсер с закруской картинок на сервер для движка osc-vam_rus v 1.139
Сам движок можно взять тут http://forwatch.ru/osc-vam_rus.zip
Пример работы сайта на движке osc-vam_rus тут http://watch-time.ru/
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