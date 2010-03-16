Нужно установить пару модулей на сайт joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок134 просмотра

Необходимо найти в Интернете модули для joomla 1.5.14 установить их и настроить. Дополнительная информация в ICQ. Пишите Ваши предложения. В дальнейшем требуется постоянная основа сотрудничества.

Joomla
15 лет назад
Sait-IP
Ооо 
54 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

an4ou
Анна 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

an4ou
Анна 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад