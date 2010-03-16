В данный момент сервис работает на редирект скрипте умеющем показывать примитивную статистику: соответствие урла и редиректа, количество хостов на урл в сутки и в целом, умеет сортировать по порядку и популярности. ...
Нужно установить пару модулей на сайт joomla
Необходимо найти в Интернете модули для joomla 1.5.14 установить их и настроить. Дополнительная информация в ICQ. Пишите Ваши предложения. В дальнейшем требуется постоянная основа сотрудничества.
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