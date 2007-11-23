Скрипт будет работать с API Reg.ru, описание и вид которого можно почитать на странице http://www.reg.ru/reseller/API2-tech Если в двух словах, то скрипт будет через форму на странице получать некие параметры от юзера, производить ...
Натянуть шаблон на даннео
Добрый день.
Требуется натяжка шаблонов на даннео.
Для связи: три7семь7-17семь
Заявки фрилансеров
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