Нестандартный модуль уведомлений на Drupal

Требуется специалист, способный написать модуль сообщений и уведомлений для друпала.

Модуль по функционалу похож на систему уведомлений Вконтакте, где на определенные события приходят разного рода уведомления, отображаемые в разных строках. Отдельно должны настраиваться уведомления на электронную почту о каждом типе событий.

Система сортировки личных сообщений должна работать также как Вконтакте, все письма показываются в хронологическом порядке, но при желании можно отдельно просмотреть переписку с конкретным пользователем.

За основу можно взять какой-то готовый модуль для Drupal’а.

ТЗ после личного общения.

Бюджет обсуждается.