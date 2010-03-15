Нестандартный модуль уведомлений на Drupal

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки186 просмотров

Требуется специалист, способный написать модуль сообщений и уведомлений для друпала.

Модуль по функционалу похож на систему уведомлений Вконтакте, где на определенные события приходят разного рода уведомления, отображаемые в разных строках. Отдельно должны настраиваться уведомления на электронную почту о каждом типе событий.

Система сортировки личных сообщений должна работать также как Вконтакте, все письма показываются в хронологическом порядке, но при желании можно отдельно просмотреть переписку с конкретным пользователем.

За основу можно взять какой-то готовый модуль для Drupal’а.

ТЗ после личного общения.

Бюджет обсуждается.

Drupal
15 лет назад
Solariss
Кирилл 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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