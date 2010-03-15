Подробности в прилагаемом файле Цена (первична) / сроки / если есть - линк на портфолио или сайт
Нестандартный модуль уведомлений на Drupal
Требуется специалист, способный написать модуль сообщений и уведомлений для друпала.
Модуль по функционалу похож на систему уведомлений Вконтакте, где на определенные события приходят разного рода уведомления, отображаемые в разных строках. Отдельно должны настраиваться уведомления на электронную почту о каждом типе событий.
Система сортировки личных сообщений должна работать также как Вконтакте, все письма показываются в хронологическом порядке, но при желании можно отдельно просмотреть переписку с конкретным пользователем.
За основу можно взять какой-то готовый модуль для Drupal’а.
ТЗ после личного общения.
Бюджет обсуждается.
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