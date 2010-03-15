Переделка Фотоальбомов на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок185 просмотров

Переделываем на сайте раздел Фотоальбомы. В поисках реализации симпатичных и удобных решений остановились вот на таком примере

http://www.orion-art.ru/portfolio/fireworks/olimpiada_2014/

Посмотрите как выведен для пользователя фотоальбом с олимпиады в Сочи. Судя по всему там стоит модуль для jquery, хотя как мне кажется такое можно было бы сделать и на флеше.

Плюс к этом хочется сделать такую фишку, чтобы пользователь смог заливать сразу все нужные фотографии в альбом, а не выбирать по одной – как это сделано у нас сейчас. Естественно, чтобы фото при этом ресайзились – то есть, если пользователь заливает фото на сайте фото размеров оригинала, то у нас они появлялись шириной в 650 пикселей.

Нравится пример, как это сделано на Яндекс.фотки. Скрин прилагаю.

Нужен флешер, который бы смог реализовать данное задание в паре с нашим программистом. Движок сайта самописный, детали можно уточнить опять же у программера.

Размещайте свои предложения в комментариях и указывайте цену, сроки выполнения, и ссылку портфолио – рассмотрю их все, так как хотелось бы чтоб все вышло качественно и удобно, а главное работало быстро!

jQuery
15 лет назад
Filka1982
Алла 
42 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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