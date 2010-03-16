Нужна помощь с webassist shop-script

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Завершен1 заявка188 просмотров

Существует проблема с отображением в IE, в Firefox все нормально, а в IE часть позиций не отображается.

пример проблемной страницы :

http://metabowerke.ru/category/576/

15 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vincentvega
Алексей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Единственный кто отозвался и помог с решением проблемы! спасибо_)
Хороший заказчик, легкий в общении человек.

Заявки фрилансеров

vincentvega
Алексей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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