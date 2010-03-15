Проблема в DLE

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Закрыт2 заявки118 просмотров

Есть шаблон public_html/templates/x38/fullstory.tpl

в нем есть строка(номер 6)

была такая



стала такая



это я поменял, чтоб выводилась маленькая вместо большой..

эти значения берутся из базы..

там есть как это

poster_big

так и это

poster_small

но poster_small -- нормально берется и выводится, а poster_big -- выводится как пустое..

но оно точно там есть !!!!

DLE
15 лет назад
rudnizki
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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