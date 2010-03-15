Сервис отображения товаров для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо разработать сервис интернет магазина на платформе ASP.Net, интегрированное в CMS N2. База данных из которой необходимо извлечь информацию – nopCommerce с открытым исходным кодом. Ссылка: http://nopcommerce.com/Downloads.aspx Фактически надо разобраться в коде контрола (пример: http://demo.nopcommerce.com/Products/57-genuine-leather-handbag-with-cell-phone-holder-many-pockets.aspx ) от NopCommerce и привязать оригинальную верстку.

ASP.NET
15 лет назад
accessdevelop
Константин 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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