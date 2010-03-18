Нужна база товаров (услуг) с Яндекс маркета, актуальность не важна, интересует каталог и бренды (производители) разбитые по рубрикам.
Требуется создать счетчик просмотров видео роликов
Требуется создать счетчик просмотров видео роликов, для флешь плеера. Т.е смысл необходимо определить популярность видео роликов, потому необходимо считать количество кликов на кнопку плей в плеере и выводить это текстом под плеером пример вышлю.
жду ваших предложений в АСЮ тут не читаю: 448-466-982
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