Требуется создать счетчик просмотров видео роликов, для флешь плеера. Т.е смысл необходимо определить популярность видео роликов, потому необходимо считать количество кликов на кнопку плей в плеере и выводить это текстом под плеером пример вышлю.

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