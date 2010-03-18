Требуется создать счетчик просмотров видео роликов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка117 просмотров

Требуется создать счетчик просмотров видео роликов, для флешь плеера. Т.е смысл необходимо определить популярность видео роликов, потому необходимо считать количество кликов на кнопку плей в плеере и выводить это текстом под плеером пример вышлю.

жду ваших предложений в АСЮ тут не читаю: 448-466-982

15 лет назад
tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

spl32
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Компетентен, инициативен, рекомендую. Буду обращаться вновь!
Хороший заказчик. Приятен и лёгок в общении, оплата без задержки.

Заявки фрилансеров

spl32
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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