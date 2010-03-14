Нужна база товаров (услуг) с Яндекс маркета, актуальность не важна, интересует каталог и бренды (производители) разбитые по рубрикам.
HTML+JQuerry
На разработку удаленного проекта (Front-End) требуется квалифицированный верстальщик:
HTML (DIV-ы)
JScript (JQuerry)
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