HTML+JQuerry

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок202 просмотра

На разработку удаленного проекта (Front-End) требуется квалифицированный верстальщик:

HTML (DIV-ы)

JScript (JQuerry)

Предложения и примеры работ в личку

HTML
15 лет назад
sertulik
Серафим 
44 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров