Исправить сайт на DLE

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Завершен2 заявки162 просмотра

Для исправления ошибок и внесения изменений на сайт на движке DLE требуется опытный и знающий программист. Знание верстки или знакомый верстальщик важное условие.

Портфолио по DLE обязательно.

ТЗ прикреплено ниже.

Нужна Ваша стоимость по исправлению ошибок исходя из ТЗ и сроки.

Прошу ставить адекватные цены, так как ошибки несложные.

С уважением.

DLE
15 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

CoooLLer
Василий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$35
3 дня
Работу сделал хорошо. Сделкой доволен. Буду дальше с ним работать.
Хороший работодатель, приятно работать.

Заявки фрилансеров

CoooLLer
Василий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад