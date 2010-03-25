Исправить сайт на DLE

Для исправления ошибок и внесения изменений на сайт на движке DLE требуется опытный и знающий программист. Знание верстки или знакомый верстальщик важное условие.

Портфолио по DLE обязательно.

ТЗ прикреплено ниже.

Нужна Ваша стоимость по исправлению ошибок исходя из ТЗ и сроки.

Прошу ставить адекватные цены, так как ошибки несложные.

С уважением.