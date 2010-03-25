Нужен скрипт задача: юзер заходит на страницу, читает содержимое, вводит капчу, его перекидывает на другую страницу. с другим содержимым. Где у него есть два выбора или получить сразу на ...
Исправить сайт на DLE
Для исправления ошибок и внесения изменений на сайт на движке DLE требуется опытный и знающий программист. Знание верстки или знакомый верстальщик важное условие.
Портфолио по DLE обязательно.
ТЗ прикреплено ниже.
Нужна Ваша стоимость по исправлению ошибок исходя из ТЗ и сроки.
Прошу ставить адекватные цены, так как ошибки несложные.
С уважением.
Выбранный исполнитель
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