Нужен скрипт задача: юзер заходит на страницу, читает содержимое, вводит капчу, его перекидывает на другую страницу. с другим содержимым. Где у него есть два выбора или получить сразу на ...
Специально для Соркин Владимир (KarfaX)
Разработать модуль для онлайн игры.
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