Специально для Соркин Владимир (KarfaX)

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка83 просмотра

Разработать модуль для онлайн игры.

15 лет назад
wisenum
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

KarfaX
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
$60
7 дней
Грамотная реализация задачи, так держать!
Задача была интересной, Евгений отличный заказчик. Побольше бы таких!

Заявки фрилансеров

KarfaX
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов
15 лет назад

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