Конструктор рубашек на Flash

Необходимо сделать аналог конструктора рубашек на русском языке во Flash http://www.tailorstore.com/us/en/tailor-made-shirts или http://www.shirtsmyway.com/design_myshirt.php

Количество возможных настроек, видов тканей и пр. обсуждается.

Указывайте стоимость и сроки в предложениях. Также желательно детализировать проект на небольшие этапы (по срокам и стоимости) с описанием конкретных результатов, которые будут достигнуты на каждом из этапов.