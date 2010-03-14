Нужен скрипт задача: юзер заходит на страницу, читает содержимое, вводит капчу, его перекидывает на другую страницу. с другим содержимым. Где у него есть два выбора или получить сразу на ...
Приложение для Вконтакте
Необходимо создать (если это возможно) приложение, которое бы действовало след. образом:
1. Взаимодействуя с интернет-магазином на базе Virtuemart для Joomla 1.5 приложение должно забирать с сайта след. данные:
а) картинку
б) артикул
в) стоимость
г) описание товара
2. Отображать в приложении данные товара, разбивая их по категориям, в соответствии с категориями сайта.
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