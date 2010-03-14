Изменения на сайте

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Закрыт2 заявки135 просмотров

http://ideal-stone.kz/index.php кое что убрать из раздела стоимость и пару мелких правок

а также на главной нужно, чтобы вместо фото я мог время от времени вставлять флеш банер

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

15 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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